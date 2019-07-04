Боевики с полуночи 9 раз обстреляли позиции ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили девять обстрелов позиций операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"По состоянию на 12 часов сегодня, 4 июля, российско-оккупационные войска осуществили 9 обстрелов, противник продолжает активно применять запрещенные артиллерию и минометы", - говорится в сводке Министерства обороны Украины.

По имеющейся информации, с начала суток один украинский военный получил боевую травму.