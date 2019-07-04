Ревитализация Украинского дома под офис президента может начаться через месяц

Предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы – 6-10 месяцев, считает основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта.

"В целом команда работает около двух месяцев, по сути , мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования – ИФ) и выйти на строительную площадку", -сказал Юнаков журналистам в ходе презентации концепции нового офиса президента в среду вечером.

По его словам, опираясь на утвержденную Минрегионом стоимость реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 млн грн, однако "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".

"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев. Основная задача –о демонтировать и вынести инженерное оборудование, сделать подземный паркинг", - сообщил он, добавив, что в рамках проекта также будет достроено небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр.

В целом проект офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест. В планах – обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации – ИФ) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.

Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - сказал архитектор.

Согласно проекту, два этажа отведены по аппарат президента, а кабинет Зеленского разместится на четвертом этаже.