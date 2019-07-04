События

12:44 04.07.2019

Ревитализация Украинского дома под офис президента может начаться через месяц

2 мин читать
Ревитализация Украинского дома под офис президента может начаться через месяц

Предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы – 6-10 месяцев, считает основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта.

"В целом команда работает около двух месяцев, по сути , мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования – ИФ) и выйти на строительную площадку", -сказал Юнаков журналистам в ходе презентации концепции нового офиса президента в среду вечером.

По его словам, опираясь на утвержденную Минрегионом стоимость реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 млн грн, однако "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".

"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев. Основная задача –о демонтировать и вынести инженерное оборудование, сделать подземный паркинг", - сообщил он, добавив, что в рамках проекта также будет достроено небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр.

В целом проект офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест. В планах – обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации – ИФ) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.

Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - сказал архитектор.

Согласно проекту, два этажа отведены по аппарат президента, а кабинет Зеленского разместится на четвертом этаже.

Теги: #зеленский #украина #украинский_дом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:07 04.07.2019
Переговоры о транзите российского газа через Украину будут возобновлены в сентябре

Переговоры о транзите российского газа через Украину будут возобновлены в сентябре

11:38 04.07.2019
Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

11:33 04.07.2019
Эстония планирует поднять на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации России в регионах Черного и Азовского морей

Эстония планирует поднять на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации России в регионах Черного и Азовского морей

11:22 04.07.2019
Коломойский заявляет, что изредка общается с Зеленским, но не обсуждает с ним выборы и после инаугурации с ним не виделся

Коломойский заявляет, что изредка общается с Зеленским, но не обсуждает с ним выборы и после инаугурации с ним не виделся

10:23 04.07.2019
У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

08:39 04.07.2019
Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии Клюева и Шария с выборов в Раду

Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии Клюева и Шария с выборов в Раду

08:25 04.07.2019
Украина и Канада обсудили вопросы военного взаимодействия стран

Украина и Канада обсудили вопросы военного взаимодействия стран

08:03 04.07.2019
В результате непогоды обесточенными остаются 96 населенных пунктов в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточенными остаются 96 населенных пунктов в пяти областях Украины

07:52 04.07.2019
Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

07:43 04.07.2019
Для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, считает Аваков

Для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, считает Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

СБУ предоставила в ЦИК материалы об отсутствии Клюева и Шария в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики с полуночи 9 раз обстреляли позиции ООС

У КС нет оснований признавать неконституционным закон о декоммунизации

Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

"Зеонбуд" считает клеветой заявления КРРТ о контроле оператора над Нацсоветом по телерадиовещанию

Правоохранители разделили кордоном пикеты националистов и "Евросолидарности" у здания КС

Парламентская комиссия получила отчет агентства Kroll о хищении $1 млрд из банков Молдовы

Экс-министр финансов Великобритании Осборн претендует на пост главы МВФ

Центральный аппарат ГНС пополнился 150 сотрудниками

Идею импичмента Трампа поддержало менее половины американцев

Netflix создаст производственный центр в Великобритании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА