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12:04 04.07.2019

У КС нет оснований признавать неконституционным закон о декоммунизации

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У КС нет оснований признавать неконституционным закон о декоммунизации

Руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович считает, что у Конституционного суда Украины нет никаких оснований признавать неконституционным закон о декоммунизации.

"Нет никаких юридических оснований для того, чтобы признавать закон неконституционным. Закон был принят в соответствии с действующей законодательной процедурой, в нем нет никаких несоответствий Конституции", - сказал Вятрович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" на пикете у здания Конституционного суда, где рассматривается, в том числе, конституционность положений закона о декоммунизации.

В то же время, Вятрович отметил, что отсутствие оснований не гарантирует, что КС не примет такое решение.

"Мы должны быть готовы, при необходимости, защищаться на улице", - добавил руководитель УИНП.

По мнению Вятровича, в Украине достаточно активных людей, которые разными способами будут противостоять отмене декоммунизации, в том числе на митингах.

Он также констатировал, что "молчание президента Зеленского по вопросам национальной идентичности провоцирует возможность российского реванша".

"Пока он молчит, люди, которые выражают антиукраинские взгляды, считают возможным ломать систему, возвращая Украину в состояние до 2014 года", - считает глава Института нацпамяти.

Теги: #декоммунизация #уинп #кс
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