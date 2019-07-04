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11:25 04.07.2019

Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

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Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом", при этом он не отрицает наличие там российской техники и присутствие российских военных.

"А у нас то, что произошло на Донбассе - это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт… никем не инспирированный, никакой Россией", - сказал он в интервью еженедельнику "Новое время", выдержки из которого опубликованы на сайте издания в четверг.

По его словам, российская техника "сейчас там есть … и будет". "Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" – задается вопросом Коломойский.

Он добавил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

Коломойский признал наличие на Донбассе не только российской техники, но и российских военных: "Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1-2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", - выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, - это нормальное явление".

Теги: #донбасс #коломойский
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