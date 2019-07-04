Экс-министр финансов Великобритании Осборн претендует на пост главы МВФ

Экс-министр финансов Великобритании Джордж Осборн хотел бы занять пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), который освободится после назначения нынешней главы фонда Кристин Лагард председателем Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет газета Financial Times.

По словам источников газеты, в разговорах с друзьями Осборн говорит, что у него есть хорошие шансы получить поддержку как Европы, так и США, и Китая.

Кроме того, Осборн, являющийся в настоящее время редактором газеты Evening Standard, недавно поддержал Бориса Джонсона, претендующего на пост премьер-министра Великобритании, и теперь рассчитывает, что британское правительство поддержит выдвижение его кандидатуры на должность главы МВФ, отмечают источники.

Руководителями МВФ в течение всей 75-летней истории фонда являются представители Европы, однако британцев на этом посту пока не было. Представители правительства Великобритании уже дали понять, что Британия в игре, и Brexit не ослабил международные амбиции страны.

Осборн хорошо знает, что раннее выдвижение в качестве кандидата является стратегически важным: в 2011 году он был первым, кто поддержал Лагард, номинированную на пост главы МВФ, и обеспечил ей серьезную поддержку.

Ранее на этой неделе Европейский совет выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ, и она временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ. Новый руководитель фонда будет выбран советом директоров МВФ, представляющим крупнейшие экономики мира.

В разговорах с друзьями Осборн говорит, что должность руководителя МВФ - это увлекательная работа в "сложное время для международных финансовых институтов", и текущий климат требует во главе фонда "искусного политического коммуникатора, но не технократа".

Технократ, который также хорошо подходит на роль директора-распорядителя МВФ - действующий глава Банка Англии Марк Карни, который в свое время был назначен на этот пост Осборном, пишет FT. Карни, возглавлявший международный Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), хорошо известен в МВФ.

Осборну, возможно, будет сложно получить поддержку Европы, поскольку в еврозоне многие считают, что его действия не принесли пользы в период борьбы региона с финансовым кризисом в 2011 и 2012 гг.

В США, однако, у него может быть больше поддержки, учитывая его дружбу с рядом республиканцев, отмечают источников. Китай также может оказаться благосклонным к Осборну, учитывая, что в 2015 году он отдал приоритет отношениям Великобритании с КНР, выступив в поддержку создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

США и Китай - две страны, которые имеют наибольший вес при голосовании в МВФ.