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10:23 04.07.2019

У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

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У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

В центре Киева под зданием Конституционного суда Украины проходят многочисленные пикеты разных политических сил, которые выступают против возможного принятия судом решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

По состоянию на 10:00 должно было начаться закрытое заседание КС по делу о соответствии Конституции закона "Об очищении власти".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к этому времени под судом собралось около 500 человек. В частности, на митинге присутствуют активисты таких политсил как: ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Европейская солидарность", "Вільні люди".

Также у суда проходит акция "Конституционный суд, руки прочь от люстрации" в которой участвуют: народный депутат Егор Соболев, глава совета ОО "Общественный люстрационный комитет" в 2015-2018 годах Александра Дрик, представитель ОО "Автомайдан" Екатерина Бутко, член общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Татьяна Хутор.

Митингующие держат флаги своих организаций и плакаты с надписями: "Люстрированные уже делали обвал страны", "Забыли мусорную люстрацию?", "Люстрация либо идите вон", подобные баннеры и плакаты развешаны на ограде вокруг территории КС.

Среди прочего, у КС установлена импровизированная виселица, а на ограде - голова от памятника Ленину.

Территорию суда охраняет около сотни правоохранителей. На данный момент потасовок на митинге не наблюдается.

В то же время, происходят взаимные обвинения и словесные перепалки между разными лагерями митингующих.

Как сообщается на странице партии "Европейская солидарность" в Фейсбуке, представители этой политсилы в четверг утром прибыли к приемную главы КС с тем, чтобы требовать открытого публичного заседания.

Теги: #люстрация #пикет #украина #кс
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