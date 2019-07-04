Netflix создаст производственный центр в Великобритании

Сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. построит производственный центр на территории киностудии Shepperton Studios в Великобритании, что даст компании больше возможности расширять присутствие в Европе.

Как говорится в сообщении компании, Netflix и ее партнеры будут снимать на студии, принадлежащей компании Pinewood Group, новые и продолжающиеся сериалы, а также полнометражные художественные фильмы.

"Shepperton является синонимом всемирно известного кино на протяжении практически целого века, и на сегодняшний день это важный производственный центр для британских деятелей культуры и искусства. Мы невероятно горды быть частью этого наследия", - сказал директор Netflix по контенту Тед Сарандос.

Принадлежащая Pinewood Group студия в британском Шеппертоне была построена в 30-х годах прошлого века, на ней снимались такие фильмы, как "Звездные войны" и "Заводной апельсин". Новый производственный центр начнет функционировать в октябре.