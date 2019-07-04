При СНБО создадут координационный центр, одной из задач которого будут вопросы реформирования "Укроборонпрома"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил о предстоящем создании координационного центра по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как рабочего органа СНБО, приоритетной задачей которого станет реформирование государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщила в четверг пресс-служба СНБО, на межведомственном совещании по реформированию ОПК Данилюк отметил, что этот центр должен будет осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в том числе в части полного исключения вероятности коррупционных деяний и участия политиков в этой сфере. Среди других задач центра - эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники межведомственного совещания приняли решение о разработке программы реформирования системы управления госконцерном "Укроборонпром", внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля.