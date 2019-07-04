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08:25 04.07.2019

Украина и Канада обсудили вопросы военного взаимодействия стран

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Украина и Канада обсудили вопросы военного взаимодействия стран

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с министром обороны Канады Харджитом Саджаном обсудил вопрос военного взаимодействия стран, а также закупку новой техники, сообщила пресс-служба МВД.

"С министром обороны Канады обсудили взаимодействие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины с канадскими вооруженными силами и закупку новой техники", - сообщил Аваков на 3-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.

Также стороны обсудили вопросы безопасности в Украине, в частности, во время внеочередных парламентских выборов 21 июля.

"Сегодня вопрос безопасности - это не только вопрос граничной линии конфликта или линии разграничения. Этот вопрос безопасности в обществе, настроения людей. Поэтому механизм демократических выборов, который мы сейчас обеспечиваем, - ключевой компонент безопасности", - отметил Аваков.

Теги: #военное_взаимодействие #канада #украина
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