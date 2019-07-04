События

08:03 04.07.2019

В результате непогоды обесточенными остаются 96 населенных пунктов в пяти областях Украины

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В результате непогоды (сильный ветер, дождь, град) обесточенными остаются 96 населенных пунктов в 5 областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 4 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 96 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 34, Одесская - 28, Черновицкая - 18, Винницкая - 15, Луганская – 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #украина #обесточивание
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