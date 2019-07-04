Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

В среду, 3 июля, вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе пиротехническую группу в составе 10 человек. и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники ГСЧС проводят работы по разминированию местности.