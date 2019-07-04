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07:43 04.07.2019

Для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, считает Аваков

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Для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, считает Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, сообщила пресс-служба МВД.

"Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить", - сообщил Аваков.

По словам Авакова, внутренняя безопасность ежедневно привлекает к ответственности 2-4 полицейских, поэтому уровень доверия граждан к Нацполиции вырос до 37% по сравнению с 5% в 2014 году.

"Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и взяли себе за цель вместо "наказывать и крышевать" – "служить и защищать". Тогда, после Революции достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации, это была точка полного развала. Сейчас мы имеем уровень доверия к Нацполиции 37%,", - отметил глава МВД.

По словам министра, в настоящее время личный состав Национальной полиции Украины обновился на 40%.

"Личный состав у нас сократился с 220 тыс. до 140 тыс. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции, и мы привлекаем новых людей", - сказал министр.

Глава МВД также добавил, что полиция до сих пор сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и "крышеванием" со стороны правоохранителей. "Да, мы имеем проблемы, как и все украинское общество. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом… мы имеем постепенный рост доверия к полицейским силам", - подчеркнул он.

 

Теги: #изменение #правоохранительные_органы #украина #аваков
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