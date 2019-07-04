События

07:12 04.07.2019

Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

3 мин читать

За минувшие сутки боевики на Донбассе 29 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего пять украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими Соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды рядом с Опытно - из ручного противотанкового гранатомета, два раза неподалеку Марьинки - из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета, дважды окраину Авдеевки – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, два раза в районе н.п. Лебединское - из станкового противотанкового гранатомета, вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета, окраину Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 16 раз. В частности, пять раз вблизи Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды окраину Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза вблизи Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Попасной - из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, окраину Майорска - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды рядом с Новгородским - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета, вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 3 июля один боевик уничтожен и семеро ранены.

"С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрелы позиций украинских защитников вблизи н.а. Опытно - из подствольного гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Лебединського - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны пять раз недалеко от н.п. Новгородское - из минометов калибра 120 мм, два раза вблизи Новоошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 85 мм, окраину Крымского - из миномета калибра 82 мм, в районе н.п. Луганское – из миномета калибра 120 мм.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:39 04.07.2019
Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии Клюева и Шария с выборов в Раду

Порошенко приветствовал решение ЦИК о снятии Клюева и Шария с выборов в Раду

08:25 04.07.2019
Украина и Канада обсудили вопросы военного взаимодействия стран

Украина и Канада обсудили вопросы военного взаимодействия стран

08:03 04.07.2019
В результате непогоды обесточенными остаются 96 населенных пунктов в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточенными остаются 96 населенных пунктов в пяти областях Украины

07:52 04.07.2019
Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

07:43 04.07.2019
Для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, считает Аваков

Для изменений в правоохранительной системе должен быть баланс доверия между полицией, прокуратурой и судами, считает Аваков

06:42 04.07.2019
На Харьковщине двое полицейских "прикарманивали" водительские штрафы

На Харьковщине двое полицейских "прикарманивали" водительские штрафы

02:27 04.07.2019
В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ

В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ

01:39 04.07.2019
ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

00:57 04.07.2019
Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

00:00 04.07.2019
Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

СБУ предоставила в ЦИК материалы об отсутствии Клюева и Шария в Украине

Двое украинских военных ранены в зоне ООС в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, трое человек пострадали

Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

СБУ предоставила в ЦИК материалы об отсутствии Клюева и Шария в Украине

Аваков заверил представителя госсекретаря США Кента в обеспечении безопасности во время выборов в Раду

Двое украинских военных ранены в зоне ООС в среду

Парламентские выборы пройдут в Австрии в конце сентября

Финансирование разведки в Украине на порядки меньше, чем в США, РФ и Германии - координатор ИС

В Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции

Профильный комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект об усилении ответственности педофилов

Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 30 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА