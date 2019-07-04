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06:42 04.07.2019

На Харьковщине двое полицейских "прикарманивали" водительские штрафы

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Прокуратура Харьковской области утвердила подозрения двум сотрудникам Волчанского отдела полиции ГУ НП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

"Старший сержант и сержант полиции требовали и получили средства от водителя за непривлечение к административной ответственности", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, сотрудники полицейского сектора реагирования патрульной полиции райотдела наладили схему получения дополнительного заработка. Во время выполнения своих служебных обязанностей на служебном автомобиле они останавливали местных водителей и провоцировали их на дачу взятки.

 В одном из таких случаев полицейские остановили машину, начали "проверку" и обвинили водителя в том, что он управляет автомобилем в нетрезвом состоянии. Тот полностью отрицал это. Затем, воспользовавшись правовой неосведомленностью владельца машины, правоохранители сказали, что составят протокол на него протокол, что повлечет за собой и большой штраф, и лишение водительских прав. Они предложили "решить вопрос" за 10 тыс. грн, которые надо было отдать сразу же на месте. Запуганный водитель отдал требуемую сумму.

В рамках уголовного производства были проведены обыски по месту работы и проживания фигурантов дела. Изъяты средства, предположительно полученные преступным путем.

Досудебное расследование проводит следственное теруправления ГБР при оперативном сопровождения УСБУ в области, устанавливаются другие эпизоды возможной преступной деятельности подозреваемых.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и отстранения полицейских от занимаемых должностей на время проведения досудебного расследования.

Теги: #харьковщина #украина #полицейские #подозрение
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