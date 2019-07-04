События

03:38 04.07.2019

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, трое человек пострадали

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Следственный комитет Беларуси проводит проверку в связи с гибелью женщины во время праздничного салюта в Минске, говорится в сообщении ведомства.

"Несмотря на своевременно оказанную помощь, не удалось спасти женщину, 1955 года рождения, которая наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь и была ранена", - отметили в СК.

По информации комитета, в настоящее время следователями проводится проверка по факту ее смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, продолжили там, по предварительным данным, еще нескольким пострадавшим оказывалась медицинская помощь, в связи с полученными повреждениями. Однако им госпитализация не потребовалась.

"Точное количество людей, обратившихся в медицинские учреждения, устанавливается", - заявили в СК.

В свою очередь в министерстве обороны проинформировали, что комиссия Минобороны совместно с СК "устанавливают причины получения травм гражданами в период проведения салюта в Минске".

"В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы несовместимые с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнование родным и близким погибшей и окажет им необходимую помощь", - сообщили в министерстве.

При этом в Минобороны заявили, что "заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее".

В Беларуси 3 июля отмечался День независимости.

Теги: #салют #гибель #беларусь
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