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01:39 04.07.2019

ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

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ЦИК зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля.

"По состоянию на 3 июля Комиссией зарегистрировано 317 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г. А именно: от 2 иностранных государств - 7 официальных наблюдателей от 9 международных организаций - 310 официальных наблюдателей", - сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

В частности, на заседании в среду ЦИК зарегистрировала по два официальных наблюдателей от Литовской Республики и Международной неправительственной организации "Координационный ресурсный центр".

Кроме того, в одномандатных избирательных округах ЦИК зарегистрировала уполномоченных лиц от политической силы "Патриот", а в общегосударственном многомандатном избирательном округе - уполномоченных от партии ВО "Свобода".

Теги: #наблюдатели #украина #регистрация #цик
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