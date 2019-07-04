Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила запрос в Офис президента Владимира Зеленского относительно опровержения или подтверждения публичных заявлений его пресс-секретаря Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

"Следователем в Офис президента Украины направлено запрос в уголовном производстве от 29.09.2014г. о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре сообщили, что речь идет о ситуации, которая произошла 6 июня в прямом эфире на телеканале "1+1", где Мендель сообщила о существовании случаев обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов в ответ на провокации боевиков, в результате чего гибнут мирные жители.

"Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины", - отметили в прокуратуре.

В ГПУ считают слова пресс-секретаря Зеленского такими, которые вероятно будут поданы российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны именно Вооруженными силами Украины.

Кроме того, Генпрокуратура установила, что в настоящее время Следственный комитет Российской Федерации расследует более 230 уголовных дел в отношении лиц, участвовавших в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

"В рамках досудебного следствия по этим делам незаконно заочно предъявлено обвинение около 70 украинским военнослужащим руководящего звена за якобы совершенные преступления, связанные с обстрелами объектов гражданской инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

Между тем, в ГПУ собрали и передали в Офис прокурора Международного уголовного суда материалы о невиновности украинских военнослужащих.

В связи с этим 1 июля Мендель вызывали на допрос в Генпрокуратуру как свидетеля с целью разъяснения ее заявлений.

"Во время допроса она отказалась предоставлять показания, указать источник объявленной ею информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не относились личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - рассказали в ГПУ.

Отмечается, что в настоящее время уголовные производства по заявлениям Мендель не начинались, а сам запрос направлен в рамках открытого 29 сентября 2014г. дела.