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22:54 03.07.2019

Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

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Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Поздравляю! Победа! ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария!", - написал Парубий на своей странице в соцсети Фейсбук.

Спикер парламента также отметил в этом заслугу украинцев, которые вышли на акцию протеста на Майдане Независимости 2 июля вечером. Он подчеркнул, что "совместные действия и твердая позиция принесли победу".

Ранее сообщалось, ЦИК на заседании в среду единогласно отменила регистрацию Клюева кандидатом в народные депутаты на одномандатном избирательном округе №46.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации. В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария, а лишь обязал продолжить рассмотрение их документов,

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.

В тот же день на Майдане Независимости прошла акция протеста против решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. Акция собрала около тысячи человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков.

 

Теги: #парубий #шарий #клюев #украина #цик #регистрация
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