СБУ предоставила в ЦИК материалы об отсутствии Клюева и Шария в Украине

Служба безопасности Украины в пределах компетенции обработала имеющуюся информацию и предоставила материалы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) об отсутствии в Украине зарегистрированных кандидатами в парламентарии Анатолия Шария и Андрея Клюева, сообщил пресс-центр СБУ.

Как отмечается, по результатам проверки Шарий покинул Украину еще в 2012г., а в 2013г. получил статус беженца.

"...считаем, что А.Шарий с 24.01.2012 года на территории Украины не находился", - сказано в сообщении.

А Клюев, согласно данным СБУ, отсутствует в Украине с 2014г.

"Клюев с 2014г. на территории Украины не находился, официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал", - отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов 3 июля собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Клюева, Шария и адвоката, первого замгенпрокурора Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий потребовал от Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности, Государственной пограничной службы предоставить данные о пребывании на территории Украины в последние 5 лет экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Клюева и блогера Шария, чтобы у Центризбиркома были основания для снятия их с регистрации.

Помимо этого Парубий призвал ЦИК пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.