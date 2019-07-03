Аваков заверил представителя госсекретаря США Кента в обеспечении безопасности во время выборов в Раду

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и помощник заместителя государственного секретаря США в делах Европы и Евразии Джордж Кент в рамках третьей Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая прошла в г.Торонто (Канада), обсудили вызовы нынешней избирательной кампании.

"Сейчас все подразделения МВД готовятся к обеспечению внеочередных парламентских выборов по всем возможным позициям", - отметил Аваков, которого цитирует департамент коммуникации МВД Украины.

Он заверил представителя Госдепа США в способности всех органов системы МВД обеспечить стабильность в обществе и государстве, противостоять каким-либо попыткам дестабилизации, гибридным атакам и незаконным методам предвыборной борьбы. Для этого будут привлечены все подразделения и специалисты по киберзащите.

"С учетом успешных президентских выборов с точки зрения обеспечения безопасности, вы уже имеете положительный опыт, который будет использован и во время парламентской кампании", - сказал, в свою очередь, Джордж Кент.