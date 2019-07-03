Двое украинских военных ранены в зоне ООС в среду

Незаконные вооруженные формирования с начала суток среды осуществили 10 обстрелов позиций операции Объединенных сил, двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг десять раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке.

Боевики обстреливали украинские позиции с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - семь обстрелов позиций объединенных сил.