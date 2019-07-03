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20:10 03.07.2019

Финансирование разведки в Украине на порядки меньше, чем в США, РФ и Германии - координатор ИС

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Финансирование разведки в Украине на порядки меньше, чем в США, РФ и Германии - координатор ИС

Финансирование разведывательных органов в Украине значительно уступает по объемам таковому в США, Германии и РФ, что ставит под угрозу позиции Украинского государства на международной арене, отмечает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Как сообщается на сайте "Информационного сопротивления", стоимость проведенных ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ в 2018 году за рубежом операций оценивается в $5 млрд. "На 2019-й год для всего разведывательного сообщества США запланировано финансирование на уровне $86 млрд. долларов… Немцы тратят на разведку не менее EUR730-735 млн в год. Все эти показатели можно сравнить с открытыми данными по нашим разведкам, прописанным в бюджете на 2019-й год, и сразу же понять, что разрыв не просто огромный, а колоссальный", - отмечает Машовец.

По его словам, в развитых странах разведка является инструментом государственной политики, а ярче всего ее деятельность проявляется при необходимости реагировать на "гибридные" формы агрессии, когда возрастает значение информационного фактора. "Страны, которые экономят на разведке, остаются на обочине политической жизни и экономического благосостояния, превращаясь в объект международной политики. А в худшем случае наша государственность вполне может стать неким предметом для дискуссий", - подчеркнул координатор ИС.

Он отметил, что украинская разведка нуждается в квалифицированных кадрах и качественном материально-техническом обеспечении, определенном уровне финансировании разведывательных операций. "Мы можем как угодно менять и реформировать свои разведки… однако очевидно одно: пока там не будет функционировать постоянное ядро… спецов-мультиинтеллектуалов на постоянной основе, способных в кратчайшие сроки погрузиться в ту или иную проблему и выдать эффективный результат (прогноз) с соответствующим материально-техническим обеспечением, толку не будет", - резюмировал Машовец.

Как сообщалось, государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает финансирование главного управления разведки Минобороны и обеспечение разведывательной деятельности в размере 2,86 млрд грн.

Теги: #финансирование #разведка #украина
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