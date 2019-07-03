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20:07 03.07.2019

В Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции

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В Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции

Большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome ("Дюпюи-де-Лом") в среду, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

Как сообщалось, в минувшую субботу в Черное море зашел американский эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, во вторник - британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto. Боевые корабли принимают участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

Согласно открытым источникам, корабль Dupuy de Lome используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции (DRM).

Радиоэлектронное оборудование Dupuy de Lome включает в себя комплексы радио- и радиотехнической разведки, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, станции спутниковых систем связи и две навигационные РЛС. Его аппаратура позволяет обнаруживать, пеленговать и проводить технический анализ излучений различных РЛС, а также перехватывать, пеленговать и прослушивать сигналы систем связи (включая спутниковые).

Весной 2014 года во время кризиса на Украине и событий в Крыму Dupuy de Lome находился в акватории Чёрного моря.

Российские военные заявили, что отслеживают действия натовских кораблей, зашедших в Черное море. В частности, к непосредственному наблюдению за действиями ракетного эсминца ВМС США Carney приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

Кроме того, в среду в национальном центре управления обороной РФ сообщили, что "силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании "Дункан" и фрегата ВМС Канады "Торонто", зашедших 2 июля в акваторию Черного моря". По его данным, непосредственный контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".

При этом в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион", а также ведется радиоэлектронное сопровождение, добавили в центре.

Теги: #черное_море #вмс #корабль #франция
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