Профильный комитет Рады рекомендует принять в целом законопроект об усилении ответственности педофилов

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов в среду принял решение рекомендовать парламенту принять в целом законопроект (№6607), предусматривающий создание Единого реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении детей, и усиление ответственности за эти преступления.

"…парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов принял решение рекомендовать Верховной Раде принять в целом законопроект №6607 о создании реестра лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении малолетних, и усилении ответственности за эти преступления", - написал народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что рассмотрение законопроекта на заседании комитета стало возможным, в том числе, благодаря петиции, которая собрала более 30 тыс. подписей.

"Учитывая все демократические принципы, Национальная полиция полностью поддерживает законопроект №6607. Прошу вас поддержать этот законопроект, потому что это очень большая актуальная проблема", - обратился глава Национальной полиции Украины Сергей Князев к народным депутатам, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

Проект закона предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей, и усиление ответственности за такие преступления.