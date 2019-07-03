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18:40 03.07.2019

ЕС не станет наказывать Италию за нарушение финансовой дисциплины

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ЕС не станет наказывать Италию за нарушение финансовой дисциплины

Европейская комиссия сняла угрозу дисциплинарных мер в отношении Италии, поскольку итальянское правительство согласилось привести растущий государственный долг в соответствие с бюджетными правилами ЕС и предприняло шаги в этом направлении.

Комиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси в среду на брифинге заявил, что Италия в этом году, как ожидается, будет в целом соответствовать Пакту стабильности и роста ЕС.

"Пакт стабильности и роста не ставит цели наказать кого-либо или ввести дисциплинарные санкции. Его цель - обеспечить соблюдение правительствами разумных норм управления государственными финансами и быстрое решение проблемы по мере их возникновения. Мне приятно видеть, что это так и случилось сегодня", - сказал Московиси.

Он отметил, что правительство Италии отреагировало на сигнал, полученный месяц назад из Брюсселя, и приняло пакет мер для обеспечения полного соблюдения пакта. Еврокомиссия будет внимательно следить за выполнением этих мер во второй половине года. Она готова обеспечить, чтобы пакту соответствовал и проект бюджета Италии на 2020 год, который должен быть представлен в Брюссель до 15 октября.

Московиси сказал, что итальянское правительство приложило в этом году дополнительные усилия, чтобы частично компенсировать ухудшение структурного баланса в 2018 году в результате чрезмерных расходов.

Однако, чтобы принять окончательное решение о снятии с Италии угрозы санкций, Еврокомиссия должна изучить всю информацию из Рима о государственных финансах страны, отметил Московиси.

Теги: #италия #ес
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