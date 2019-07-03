События

18:35 03.07.2019

Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

2 мин читать
Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск ГО "Гражданское движение Сергея Коровченко "Обновление", обязав Министерство инфраструктуры Украины отменить стратегию развития "Укрпошты" в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тыс. жителей.

Соответствующее решение суда обнародовал на странице в соцсети Facebook гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в среду.

"Соревнование за звание "самый Барышевский суд Украины" продолжается. Окружной Админсуд Киева принял решение отменить стратегию развития "Укрпошты", а также уволить начальников отделений (с зарплатой – ИФ) по 8 тыс. грн. и набрать обратно по 1 тыс. грн. Иск был подан членом партии "Блок Юлии Тимошенко" Сергеем Коровченко", - написал Смелянский, отметив, что члены БЮТ голосуют за то, чтобы отобрать отделения в "Укрпошты" в Киеве.

Суд также обязал Мининфраструктуры принять меры по восстановлению работы стационарных отделений "Укрпошты", замененных передвижными отделениями.

"Мы, конечно, этот разгул здравого смысла оспорим. Но когда идете голосовать, помните о нем, о здравом смысле", - подчеркнул гендиректор "Укрпошты".

Как сообщалось, в мае "Укрпошта" сообщила о планах расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области.

"Укрпошта" запустила первые передвижные отделе я в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.

Теги: #укрпошта #смелянский #мининфраструктуры #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:21 03.07.2019
Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

06:36 03.07.2019
Суд на Львовщине приговорил гражданина Молдовы к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

Суд на Львовщине приговорил гражданина Молдовы к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

05:29 03.07.2019
В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

20:11 02.07.2019
Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

16:53 02.07.2019
Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

16:38 02.07.2019
Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

12:39 02.07.2019
Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

12:20 02.07.2019
Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

11:42 02.07.2019
Жители Индонезии подадут иск к властям из-за проблем с экологией

Жители Индонезии подадут иск к властям из-за проблем с экологией

19:05 01.07.2019
В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ряде областей Украины обесточенными остаются 525 населенных пунктов

Аваков направил главе ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

ПОСЛЕДНЕЕ

Возгорание на складах Jim Beam в Кентукки уничтожило более 7 млн литров виски

ЕС не станет наказывать Италию за нарушение финансовой дисциплины

"Нацкорпус" уличил Кивалова в принуждении к незаконной агитации студентов одесского МГУ

Украина заявила в IMO о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в Крыму и потребовала освобождения захваченных моряков

Избиратели "Голоса", "Евросолидарности", "Слуги народа" и "Батькивщины" поддерживают присоединение Украины к ЕС

В Запорожье ревнивец облил свою девушку зажигательной смесью и поджог: она получила 90% ожогов тела

Власти Японии призвали миллион жителей острова Кюсю эвакуироваться из-за сильных дождей

Вопрос проведения переговоров властей Украины с "Л/ДНР" поровну разделил украинцев

Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

В Украине в четверг станет еще прохладнее, на юге пройдут дожди

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА