Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск ГО "Гражданское движение Сергея Коровченко "Обновление", обязав Министерство инфраструктуры Украины отменить стратегию развития "Укрпошты" в части внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2 тыс. жителей.

Соответствующее решение суда обнародовал на странице в соцсети Facebook гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в среду.

"Соревнование за звание "самый Барышевский суд Украины" продолжается. Окружной Админсуд Киева принял решение отменить стратегию развития "Укрпошты", а также уволить начальников отделений (с зарплатой – ИФ) по 8 тыс. грн. и набрать обратно по 1 тыс. грн. Иск был подан членом партии "Блок Юлии Тимошенко" Сергеем Коровченко", - написал Смелянский, отметив, что члены БЮТ голосуют за то, чтобы отобрать отделения в "Укрпошты" в Киеве.

Суд также обязал Мининфраструктуры принять меры по восстановлению работы стационарных отделений "Укрпошты", замененных передвижными отделениями.

"Мы, конечно, этот разгул здравого смысла оспорим. Но когда идете голосовать, помните о нем, о здравом смысле", - подчеркнул гендиректор "Укрпошты".

Как сообщалось, в мае "Укрпошта" сообщила о планах расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области.

"Укрпошта" запустила первые передвижные отделе я в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.