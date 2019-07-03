Украина заявила в IMO о незаконной деятельности Российского морского регистра судоходства в Крыму и потребовала освобождения захваченных моряков

Украинская делегация в Международной морской организации (IМО) информировала государства-члены о фактах ведения Российским морским регистром судоходства (РМРС) хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Крыма в нарушение требований законодательства Украины и соответствующих резолюций ООН.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры Украины, незаконная деятельность РМРС в Крыму в частности заключается в предоставлении судам услуг конвенционного осмотра и сертификации для последующей их регистрации под флагом России, а также в предоставлении судам сюрвейерских услуг.

Украинская делегация подчеркнула, что любые классификационные и конвенционные свидетельства, а также другие документы, выданные после 31 июля 2014 года Российским морским регистром судоходства на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться незаконными.

Кроме того, отмечают в Мининфраструктуры, представитель Украины и делегации 30 других стран-членов IMO (в том числе Великобритании, Эстонии, Германии, Норвегии, США, Финляндии, Швеции), призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву и освобождению незаконно захваченных военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

Как сообщалось, российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь. Все украинские военнослужащие, перевезенные в последствии из оккупированного Крыма в московские следственные изоляторы, заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против. Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года.

Аналогичным голосованием было также принято решение в отношении того, что "Российская Федерация должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и позволить им вернуться в Украину".

Вместе с тем, по состоянию на 2 июля 2019 гjода все 24 незаконно задержанные Россией украинские военнослужащие продолжают удерживаться в СИЗО г.Москва.