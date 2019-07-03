Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство о смене меры пресечения сотруднику полиции Винницкой области, который подозревается в применении физической силы по отношению к члену партии "Гражданская позиция" Александру Комарницкому, повлекшему его смерть.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В ведомстве напомнили, что ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"При содействии сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которые входят в состав группы, занимающейся расследованием, правоохранители подали апелляцию с ходатайством о смене меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований, инцидент произошел 11 июня около 23:00 в Виннице. Находившийся на службе полицейский предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. По информации правоохранителей, мужчина спровоцировал конфликт с полицейским и пытался вступить с ним в схватку. Как следствие, гражданин упал и получил закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии мужчина скончался.

В свою очередь лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook заявил, что пострадавшим оказался его однопартиец из Винницы. По его словам, "полицейские зверски били по голове пострадавшего прямо на автобусной остановке". Гриценко отметил, что у пострадавшего многочисленные переломы черепа и он находится в реанимации без признаков сознания.

22 июня, следователи теруправления ГБР в Хмельницком объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающиеся насилием). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

23 июня Хмельницкий городской районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому полицейскому.

На следующий день, 24 июня, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что решение суда об избрании меры пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста обжаловано в связи со смертью потерпевшего.

Он заверил, что Нацполиция максимально содействует расследованию этого уголовного производства. В Винницу направлен заместитель начальника управления департамента внутренней безопасности, он возглавляет группу полицейских, которые выполняют отдельные поручения в этом производстве.