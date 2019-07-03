Избиратели "Голоса", "Евросолидарности", "Слуги народа" и "Батькивщины" поддерживают присоединение Украины к ЕС

Сторонники партий "Голос", "Европейская солидарность", "Слуги народа" и "Батькивщины" едины в видении евроинтеграционной перспективы Украины, свидетельствует опрос, проведённый фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, согласно результатам социсследования, обнародованным в среду в Киеве, 86,1% избирателей партии "Голос" поддержали вариант вступления Украины в Европейский Союз в будущем.

Такой же вариант поддерживают и 85,1% сторонников "Евросолидарности", 61,6% - "Слуги народа", 59,4% - "Батькивщины".

Всего за европейскую интеграцию выступают 60,7% опрошенных граждан по всей Украине.

Вместе с тем, среди электората партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" только 12,2% избирателей видят Украину в ЕС, в то время как 38,7% симпатиков этой партии считают, что будущее Украины – в Евразийском экономическом союзе с Россией, Беларусью и Казахстаном. Такой вариант поддерживают и 7,3% электората "Батькивщины", 4,9% - "Слуги народа", 2% - "Евросолидарности". Среди избирателей "Голоса" такой союз не поддерживает никто.

По Украине будущее страны в союзе с Россией видят 7,9% опрошенных.

Также 43,6% избирателей ОПЗЖ полагают, что Украина не должна присоединяться к Евросоюзу, ни к Евразийскому союзу. Такой же вариант поддерживают 25,3% электората "Слуги народа", 23,6% - "Батькивщины", 10,1% - "Евросолидарности", 8,9% - "Голоса" .

Всего 23,1% жителей Украины не поддерживают присоединение страны к какому-либо союзу.

Затруднились ответить на этот вопрос 8,4% респондентов по всей Украине.

Опрос проводился с 13 по 20 июня во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.