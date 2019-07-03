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15:15 03.07.2019

Власти Японии призвали миллион жителей острова Кюсю эвакуироваться из-за сильных дождей

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Власти Японии призвали миллион жителей острова Кюсю эвакуироваться из-за сильных дождей

Правительство Японии из-за проливных дождей дало указание более одному миллиону жителей острова Кюсю на юге страны эвакуироваться в убежища, сообщает в среду агентство Associated Press.

По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, эвакуация была объявлена сразу в трех префектурах на Кюсю. Однако за неисполнение распоряжения местных властей штрафов не предусмотрено.

Сильные дожди продолжаются с прошлой пятницы, и ненастная погода уже привела к сходу оползней и к затоплению десятков домов.

14 тыс. японских военнослужащих находятся в состоянии готовности на случай экстренной необходимости или на случай проведения поисково-спасательных операций.

Метеорологическое агентство Японии сообщает, что в четверг на юге Кюсю выпадет до 35 см осадков.

Теги: #япония #эвакуация #дождь
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