Вопрос проведения переговоров властей Украины с "Л/ДНР" поровну разделил украинцев

Вопрос проведения прямых переговоров между Украиной и "Л/ДНР" ради прекращения войны на Донбассе поровну разделил украинцев, при этом наибольшее число сторонников таких переговоров - почти три четверти – среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", свидетельствуют результаты социсследования, проведённого фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В ходе презентации результатов соцопроса в среду в Киеве социологи отметили, что проведение прямых переговоров с "Л/ДНР" поддерживают 74,6% избирателей "Оппозиционная платформа – За жизнь", 46,1% - "Батькивщины", 44,1% - "Слуги народа", 28,4% - "Европейской солидарности", 23,8% - "Голоса". В целом же по Украине считают такой вариант развития событий приемлемым 41% респондентов.

Не поддерживают прямые переговоры с "Л/ДНР" 58,1% избирателей "Европейской солидарности", 48,5% - "Голоса", 39,3% - "Слуги народа", 37,6% - "Батькивщины", 16% ОПЗЖ. В целом по Украине считает неприемлемыми такие переговоры 41% опрошенных.

При этом от 9% до 28% опрошенных социологами сторонников политических партий затруднились ответить на данный вопрос. В целом же по Украине не смогли ответить на него 18% респондентов.

Опрос проводился с 13 по 20 июня во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.