В Украине в четверг станет еще прохладнее, на юге пройдут дожди

В Украине в четверг, 4 июля, вследствие дальнейшего перемещения воздушной массы с северо-запада Европы температура еще немного снизится; в большинстве областей в поле повышенного давления осадков не ожидается, лишь на юге пройдут кратковременные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части страны местами ожидается кратковременный дождь и гроза, кое-где шквалы 15-20 м/с; на остальной территории – без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 19-25°; в южной и восточной частях ночью 14-19°, днем 24-29°.

В Киеве 4 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 июля самая высокая температура днем была 34,4° в 1938 году, самая низкая ночью 8,8° в 1892 году.

В Украине в пятницу, 5 июля, ночью без осадков, днем в западных, северных и центральных областях местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на юге ночью 13-18°, днем 26-30°.

В Киеве 5 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По состоянию на 9:00 среды, 3 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°, в р.Днепре в пределах г.Киева 23°.