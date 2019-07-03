В Украине зарегистрировано белорусское "Движение солидарности "Разам", которое намерено развиватьукраинско-белорусское сотрудничество

Активисты зарегистрированного в Украине белорусского "Движения солидарности "Разам" намерены развивать плодотворное украинско-белорусское сотрудничество.

"Движение солидарности "Разам" не может быть зарегистрировано в Беларуси, поскольку Александр Лукашенко последовательно и системно проводит антибелорусскую политику… Мы зарегистрированы в Чехии, Польше, Литве и очень приятно, что теперь мы зарегистрированы и в Украине", - сказал член сейма "Движения солидарности "Разам", член Совета белорусского национального конгресса Вячеслав Сивчик на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, события в Беларуси могут влиять на ситуацию в Украине, в том числе и негативно.

"На наш взгляд, Украина сейчас переживает тяжелый период своей истории, который должен привести к мобилизации всех сил, которые имеют целью развитие государства. Поэтому мы считаем, что сейчас хороший момент для налаживания нормального украинско-белорусского сотрудничества в разных аспектах", - добавил Сивчик.