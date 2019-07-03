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13:40 03.07.2019

Суд решил отстранить Рожкову от исполнения обязанностей первого заместителя главы НБУ

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Суд решил отстранить Рожкову от исполнения обязанностей первого заместителя главы НБУ

Барышевский районный суд Киевской области решил отстранить Екатерину Рожкову от исполнения обязанностей первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) по спору между двумя жителями Барышевки, сообщила сама Рожкова.

"Как оказалось, поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко с названием "Екатерина Рожкова - образец государственного управленца" на ... ОРД. …6 июня этот господин (Антон Лукьяненко) написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку "остановил дефолт в Украине и обвал гривни"… Он (этот текст - ИФ) до глубины души возмутил другого жителя Барышевки - Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения своих прав! И параллельно запретить мне работать в НБУ", - написала Рожкова в Facebook.

По ее словам, Барташ был основателем компании "Нибиру Х", в которой Лукьяненко до настоящего времени работает в должности директора.

"На самом деле, даже не удивлюсь, если сам истец не знает ни обо мне, ни об иске, который он против меня подал, как это было в случае с SkyUp. Говорят, к тому же, он потерял паспорт. К сожалению, пока выйти на связь с двумя господами и узнать их мотивы мне не удалось", - добавила Рожкова.

По ее словам, Барышевский районный суд Киевской области назначил на 22 июля заседание по этому делу по существу.

"В отличие от первого решения, на этот раз у меня появится возможность на защиту в суде", - отметила Рожкова.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 14 июня подал в Барышевский районный суд Киевской области ходатайство об отмене принятых определением суда от 11 июня мер обеспечения иска путем установления запрета первому заместителю главы Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

В настоящее время Рожкова продолжает исполнять обязанности первого заместителя главы НБУ.

Теги: #рожкова #нбу
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