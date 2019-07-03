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12:13 03.07.2019

Первоочередным реформами украинцы считают антикоррупционную, пенсионную и реформу охраны здоровья

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Первоочередным реформами украинцы считают антикоррупционную, пенсионную и реформу охраны здоровья

Граждане Украины считают приоритетными реформами антикоррупционную, пенсионную, реформу охраны здоровья, органов правопорядка и люстрацию чиновников.

"63,1% респондентов к первоочередной реформе относят антикоррупционную, 57,1%, - охрану здоровья, 52,2% - пенсионную, 37,4% - органов правопорядка и 32,7% люстрацию чиновников", - обнародовала результаты социсследования директор фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива Ирина Бекешкина в Киеве в среду.

Исследование провел фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова 13-20 июня во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #опрос #украина #реформы
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