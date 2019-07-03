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11:39 03.07.2019

На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика и автобуса 2 человека погибли, 12-летняя девочка пострадала - полиция

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На Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика и автобуса 2 человека погибли, 12-летняя девочка пострадала - полиция

В результате аварии на 106 км автодороги Красноград-Перещепино вблизи г.Красноград (Харьковская обл) погибли два человека.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, 37-летнему сумчанину за рулем автомобиля Mercedes во время движения стало плохо, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым авто Mercedes с последующим столкновением грузовика с рейсовым автобусом сообщением Сумы-Запорожье.

"На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки (легкового автомобиля - ИФ) и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала малолетняя дочь погибшей. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы", - говорится в сообщении.

В результате ДТП в рейсовом автобусе никто не пострадал.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #полиция #харьковская_область
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