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11:12 03.07.2019

ФГИ затягивает процесс сноса цеха завода "Большевик" в ходе строительства Шулявского моста

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ФГИ затягивает процесс сноса цеха завода "Большевик" в ходе строительства Шулявского моста

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины затягивает процесс сноса 5-го цеха завода "Большевик", что может повлиять на сроки строительства Шулявского путепровода и увеличить стоимость работ.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнение. Необходимо снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один и съездов. Это цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", – цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, строительство моста может затянуться, а стоимость работ – увеличиться, если цех не будет снесен в срок.

"Будем переходить к более активным действиям", – сказал мэр, подчеркивая, что для решения о сносе нужна политическая воля.

Как сообщалось, общая стоимость реконструкции Шулявского путепровода – 830,120 млн грн. Продолжительность строительства – 17 месяцев.

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Северо-украинский строительный альянс" ("Альянс") и "Спецбуд-Плюс" (СБП) из корпорации "Укрбуд" на 112 млн грн за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

Теги: #кличко #фги #шулявский_мост #большевик
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