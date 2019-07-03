ФГИ затягивает процесс сноса цеха завода "Большевик" в ходе строительства Шулявского моста

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины затягивает процесс сноса 5-го цеха завода "Большевик", что может повлиять на сроки строительства Шулявского путепровода и увеличить стоимость работ.

"Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнение. Необходимо снести пятый цех завода "Большевик", на месте которого должен быть один и съездов. Это цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать", – цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, строительство моста может затянуться, а стоимость работ – увеличиться, если цех не будет снесен в срок.

"Будем переходить к более активным действиям", – сказал мэр, подчеркивая, что для решения о сносе нужна политическая воля.

Как сообщалось, общая стоимость реконструкции Шулявского путепровода – 830,120 млн грн. Продолжительность строительства – 17 месяцев.

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Северо-украинский строительный альянс" ("Альянс") и "Спецбуд-Плюс" (СБП) из корпорации "Укрбуд" на 112 млн грн за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста