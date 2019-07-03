События

10:59 03.07.2019

В Одессе аноним сообщил о минировании аэропорта, торгового центра и ряда других объектов

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В Одессе аноним сообщил о минировании аэропорта, торгового центра и ряда других объектов

В Одессе правоохранители проверяют информацию об угрозе взрыва в международном аэропорту, торгово-офисном центре и ряде административных зданий.

Как сообщает полиция г.Одессы, анонимное сообщение о минировании поступило в среду в 8:40.

"На место происшествия направлены следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям", - сказано в сообщении.

Теги: #минирование #одесса
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