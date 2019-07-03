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10:23 03.07.2019

"Нафтогаз" будет содействовать швейцарским правоохранителям в деле отмывания средств руководством компании времен Януковича - Коболев

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"Нафтогаз" будет содействовать швейцарским правоохранителям в деле отмывания средств руководством компании времен Януковича - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" будет содействовать прокуратуре Швейцарии в деле отмывания средств руководством компании времен экс-президента Януковича, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"В рамках этого дела на счетах швейцарских банков заблокировали уже 60 млн франков. Речь идет о деньгах, которые компания потеряла при закупке "вышек Бойко" в 2010 году. Спасибо швейцарским правоохранительным органам и максимально содействуем расследованию - виновные в сделках должны быть наказаны, а деньги - возвращены украинским гражданам", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Коболев отметил, что в т.ч. таким образом, в НАК "платили бонусы" до 2014 года.

Теги: #нафтогаз #коболев #янукович
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