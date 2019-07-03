В результате непогоды обесточенными остались около 95 населенных пунктов Днепропетровской области

В результате осложнения погодных условий, грозы и порыва ветра вечером 2 июля на территории Днепропетровской области произошло падение деревьев и конструкций зданий.

Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, спасатели совершили 28 выездов, распилили и убрали 71 дерево.

Всего в результате непогоды произошло отключение электроснабжения в 95 населенных пунктах, в результате чего более 27 тыс. абонентов остались без света.

Зафиксировано 44 случая отключения газоснабжения в результате падения деревьев на газопроводы систем газоснабжения.

Ветер повалил 191 дерево и повредил 37 зданий.

Также в ГСЧС поступило около 76 обращений о повреждении автомобилей в результате падения деревьев и столбов.

В результате падения дерева на автобусную остановку в Днепре пострадало 2 человека, из них один госпитализирован. В Кривом Роге спасатели ГСЧС спасли двух человек, находившихся в автомобиле, на который упало дерево.