События

06:57 03.07.2019

Украинский военный ранен вследствие 13 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

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За минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм ... В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды рядом с Марьинкой - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Красногоровка - из крупнокалиберных пулеметов, окраину Широкино - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли 6 раз. В частности, пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку болотного - из минометов калибра 82 мм.

По данным украинской разведки 2 июля один боевик уничтожен и двое ранены.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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