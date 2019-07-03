Украинский военный ранен вследствие 13 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе
За минувшие сутки боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм ... В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в среду утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды рядом с Марьинкой - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Красногоровка - из крупнокалиберных пулеметов, окраину Широкино - из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли 6 раз. В частности, пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку болотного - из минометов калибра 82 мм.
По данным украинской разведки 2 июля один боевик уничтожен и двое ранены.
"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.