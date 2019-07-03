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06:36 03.07.2019

Суд на Львовщине приговорил гражданина Молдовы к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

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Городоцкий районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы и конфискации имущества гражданина Молдовы за контрабанду 2,5 кг таблеток "экстази", сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным пресс-службы, таблетки с содержанием метилэндиоксиметамфатамина (МДМА) сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили в топливном баке автомобиля, которым 30-летний гражданин Молдовы выезжал из Украины через пункт пропуска "Краковец".

Действия иностранца квалифицировали по признакам ч.3 ст.305 УК Украины  (контрабанда наркотиков).

Досудебное следствие проводило управление СБУ во Львовской области, а прокуратура области поддерживала государственное обвинение в суде.

Теги: #львовская_область #украина #суд #иностранец #контрабанда
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