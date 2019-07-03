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05:31 03.07.2019

Суд вернул обвинительный акт по делу главы района Харькова, прокуратура намерена обжаловать

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Октябрьский районный суд Харькова на заседании во вторник решил вернуть в прокуратуру обвинительный акт в отношении главы Новобаварского района города Татьяны Цибульник, подозреваемой в том, что она не внесла в декларацию драгоценности стоимостью более 600 тыс. грн.

"Мы считаем, что обвинительный акт возвращен по формальным основаниям. Будем подавать апелляцию", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, Цибульник было объявлено о подозрении 21 июня 2018 года.

"По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства. В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции" субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации ни за 2016, ни за 2017 годы данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Цибульник заявила журналистам, что не владеет такими дорогими украшениями и считает предъявленное ей подозрение попыткой дискредитировать городского голову Геннадия Кернеса и членов его команды.

15 января 2019 года пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что обвинительный акт в отношении Цибульник направлен в Октябрьский райсуд города. Ей инкриминируется ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Теги: #обвинительный_акт #украина #глава #харьков #район
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