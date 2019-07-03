События

05:29 03.07.2019

В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

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В Запорожской области заочно будут судить правоохранителя, который в 2015 году вступил в ряды "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в апреле 2015 года бывший заместитель начальника Амвросиевского районного отдела Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) Украины отказался прибыть к новому месту дислокации подразделения на подконтрольную Украине территорию. Он остался на оккупированной боевиками территории и занял должность заместителя начальника криминальной полиции Амвросиевского РО МВД ДНР".

По информации прокуратуры, мужчина способствует деятельности боевиков и работает согласно законам "ДНР".

Отмечается, что злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Теги: #прокуратура #днр #полицейский #украина #суд
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