В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

В Запорожской области заочно будут судить правоохранителя, который в 2015 году вступил в ряды "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в апреле 2015 года бывший заместитель начальника Амвросиевского районного отдела Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) Украины отказался прибыть к новому месту дислокации подразделения на подконтрольную Украине территорию. Он остался на оккупированной боевиками территории и занял должность заместителя начальника криминальной полиции Амвросиевского РО МВД ДНР".

По информации прокуратуры, мужчина способствует деятельности боевиков и работает согласно законам "ДНР".

Отмечается, что злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.