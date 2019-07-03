Двух полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрениях двум инспекторам по ювенальной превенции полиции, небрежное отношение которых к служебным обязанностям привело к гибели 3-летней девочке в г.Купянск.

"Полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели малолетнего ребенка (ч.2 ст.367 УК Украины)... Подозреваемые работники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, бабушка неоднократно заявляла в Купянский райотдел о возможной угрозе жизни и здоровью 3-летней внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку, но ни одно из заявлений не было рассмотрено должным образом.

Так, 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка. При этом, она не проверила доводов заявительницы, не выяснила, в каких социально-бытовых условий живет девочка, и не сообщила в соответствующие органы и службы по делам детей о возможной угрозе здоровью ребенка.

В свою очередь 21-летний ювенальный инспектор ограничился телефонным разговором с отчимом и провел несколько рейдов с социальными службами, но ни разу не смог попасть в дом, где жил ребенок. В соответствии с законодательством правоохранитель должен был принять немедленные меры по установлению местонахождения девочки, пострадавшей от домашнего насилия, и инициировать вопрос об изъятии ее из семьи. Но он этого не сделал.

"Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что в сентябре 2018г. девочка, которая в очередной раз пострадала от побоев, погибла", - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

В настоящее время производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде Харьковской области. 30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируются пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127, ч.2 ст.121, п.2,9,12 ч.2 ст.115 УК Украины).

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает пожизненное лишение свободы.