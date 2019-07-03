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04:35 03.07.2019

Более сотни предприятий и общественных организаций Киева присоединятся к акции "День без полиэтилена"

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Более 100 магазинов, супермаркетов, аптек, общественных организаций и других учреждений зарегистрировалось для участия в акции "День без полиэтилена", которая состоится 3 июля.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, акция будет проходить в рамках Международного дня отказа от полиэтиленовых пакетов по инициативе Программы развития ООН и Министерства экологии и природных ресурсов Украины, межфракционного объединения Верховной Рады "Зеленая энергия перемен" и "Zero Waste Alliance Ukraine".

"Управление экологии и природных ресурсов КГГА приглашает всех неравнодушных киевлян присоединиться к всемирной акции и минимум на день отказаться от покупки и использования полиэтиленовых пакетов. Именно в этот день попробуйте полностью отказаться от пластиковых пакетов и воспользуйтесь экосумками. Мы надеемся, что постепенно бытовое использование таких пакетов будет уменьшаться и не ограничиваться одним днем акции", - говорится в сообщении.

Статистика ООН свидетельствует, что ежегодно в мире используют 5 трлн полиэтиленовых пакетов. При этом каждый год в океан попадает 8 трлн тонн пластиковой тары - в том числе, пакетов. Морские жители глотают кусочки пластика, что может привести к смерти.

"По данным WWF (Всемирный фонд природы), человек за день глотает одну кредитную карточку, за месяц – одну пластиковую вешалку для одежды. Это все микропластик, который попадает в организм человека через воду и пищу", - отметили в КГГА.

Отмечается, что в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают ограничение использования пластиковых пакетов в Украине.

Теги: #киев #акция #пластик #украина #экология
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