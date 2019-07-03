Суд избрал меру пресечения депутату Донецкого облсовета по подозрению в финансировании терроризма

В Мариуполе депутату Донецкого областного совета суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в финансировании террористов "ДНР", сообщила пресс-служба прокуратуры области.

"Октябрьским районным судом. Мариуполя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 768,4 тыс. грн депутату Донецкого областного совета 6 созыва, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, то есть в финансировании терроризма", - говорится в сообщении.

В прокуратуре установили, что с марта 2018г. 47-летний депутат занимался поставками на оккупированную территорию через территорию Российской Федерации продукции для угольной и горно-шахтной промышленности украинского производства.

Отмечается, что за время своей деятельности депутат обеспечил поставки на общую сумму около 68 млн российских рублей.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.