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03:40 03.07.2019

В "Реестре домашних животных" автоматизировали учет животных с использованием современных информационных технологий

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Учет домашних и бездомных животных Киева автоматизировано в "Реестре домашних животных" с использованием современных информационных технологий, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Реестр домашних животных", который в прошлом году ввели в исследовательскую эксплуатацию, предназначенный для регистрации, идентификации и учета домашних и бездомных животных Киева. Положение позволит автоматизировать учет данных этих животных с использованием современных информационных технологий и ее информационных ресурсов субъектами отношений", - говорится в сообщении.

В частности, система предоставляет возможность самостоятельной удобной регистрации собственных животных, сопровождения и/или актуализацию данных, а также целевого использования пользователями информации о животном.

Положение об этой информационной системе определяет цель, задачи, структуру, субъектов отношений в информационной системе, процедуру регистрации сведений о животном, использования, доступа и технической защиты информации в реестре.

На сайте доступна автоматизированная регистрация и перерегистрация домашних и бездомных животных, формирование единой базы данных о домашних и бездомных животных на территории Киева, их владельцев или опекунов, сопровождение и актуализация таких данных, создание и ведение электронных карточек животных, обитающих в столице, идентификация животного с помощью QR-кода на жетоне в базе данных реестра, сбор сведений о домашних и бездомных животных, их владельцев или опекунов с целью их учета.

Как отмечается, электронная карточка животного содержит изображение животного, кличка животного (при наличии), вид, пол, порода, масть, тип шерсти, рост животного, его дата рождения, данные о стерилизации, прививки и другие ветеринарные мероприятия, дополнительные файлы (сканкопия документов, подтверждающих право собственности или содержат другие сведения о животном).

По результатам создания и внесения соответствующих данных в электронную карточку на сайте животному присваивается индивидуальный номер.

Теги: #киев #учет #животные #украина #реестр
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