События

02:55 03.07.2019

Трамп выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США

1 мин читать
Трамп выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуры Кристофера Уоллера и Джуди Шелтон в совет управляющих Федеральной резервной системы.

"Я рад объявить о своем намерении назначить Кристофера Уоллера, кандидата наук, исполнительного вице-президента и директора по исследованиям Федерального резервного банка Сент-Луиса, штат Миссури, членом совета Федеральной резервной системы", - написал Трамп в своем твиттере.

Он уточнил, что ранее Уоллер был профессором и возглавлял кафедру экономики университета Нотр-Дам.

"Я рад объявить о своем намерении выдвинуть кандидатуру Джуди Шелтон, кандидата наук, исполнительного директора Европейского банка реконструкции и развития", - добавил президент США.

Трамп отметил, что Шелтон является членом-учредителем совета директоров Empower America и входила в совет директоров Hilton Hotels.

Теги: #сша #кандидаты #трамп #фрс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:09 03.07.2019
США и Польша поддерживают реформы в Украине

США и Польша поддерживают реформы в Украине

18:55 02.07.2019
Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США из-за недовольства общественности

Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США из-за недовольства общественности

18:50 02.07.2019
Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

18:00 02.07.2019
США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

11:33 02.07.2019
Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

09:27 02.07.2019
США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

08:48 02.07.2019
Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

08:23 02.07.2019
Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

07:36 02.07.2019
Трамп заявил, что после вывода американских войск, оставит в Афганистане разведку

Трамп заявил, что после вывода американских войск, оставит в Афганистане разведку

02:23 02.07.2019
Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

На Майдане проходит акция протеста против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ПОСЛЕДНЕЕ

В МВД сняли из розыска экс-нардепа "Партии регионов" Иванющенко

Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

Парубий просит Генпрокуратуру, СБУ, Госпогранслужбу предоставить сведения о пребывании в Украине Шария и Клюева за последние 5 лет

Зеленский пригласил Трюдо посетить Украину

Украина и Канада подписали соглашение, которое позволит делать совместные кинопроекты

Акция протеста на Майдане закончилась без происшествий, на четверг анонсирована новая в защиту закона о люстрации

В Торонто началась встреча Зеленского и Трюдо

Среди 14 погибших российских подводников семь капитанов первого ранга и два Героя России

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС – Туск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА