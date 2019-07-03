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02:50 03.07.2019

В МВД сняли из розыска экс-нардепа "Партии регионов" Иванющенко

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Министерство внутренних дел (МВД) Украины сняло из розыска бывшего соратника президента Виктора Януковича, депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, передает "Украинская правда".

По информации интернет-издания, информация о его розыске исчезла из базы министерства, хотя на прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

В свою очередь, в Национальной полиции Украины подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.

"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Вместе с тем, по словам правоохранителей, они выяснили о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.

"20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", - рассказал спикер Нацполиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", - сообщил Тракало.

Кроме того, в полиции рассказали, что могут возобновить розыск в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.

"Если к нам поступит соответствующее поручение с постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация будет внесена в соответствующие учетные базы", - подчеркнул он.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019г. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

Также в прокуратуре подтвердили, что направили решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

В то же время правоохранители утверждают, что якобы "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами".

Также пресс-секретарь главы Генпрокуратуры Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что заместитель генпрокурора якобы восстановил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке "7 километр".

 

Теги: #генпрокуратура #полиция #партия_регионов #украина #экс #депутат
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